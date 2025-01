Para acumular "gordura" no Gauchão, Inter pensa em manter força máxima contra o São José

Inter lidera o Grupo B e buscará mais três pontos contra o Zeca. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Mesmo que tenha assumido a liderança do Grupo B no fim de semana, o Inter não pretende desmobilizar o ambiente. Com a ideia de seguir vencendo e acumular "gordura" no Gauchão, o técnico Roger Machado deve manter a força máxima, podendo até mesmo repetir a escalação que venceu o Juventude no último sábado (25).

Assim, contra o São José, salvo possíveis preservações pontuais por desgaste físico, o time pode ter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Além disso, o banco de reservas pode ganhar os acréscimos do recém-contratado Carbonero e de Valencia, que voltou a treinar com bola após se recuperar de um desconforto muscular na coxa esquerda que o tirou das rodadas anteriores.

— É tiro curto. Não há muito tempo para que você recupere pontos perdidos. Você não pode entrar com um time alternativo, muito descaracterizado — comentou o treinador colorado após a partida no Beira-Rio.

Como a fórmula do campeonato impõe que os times da mesma chave não se enfrentem, o Colorado verá todos seus oponentes jogarem dentro de casa. Na quarta-feira (29), o Caxias — que tem três pontos, um a menos que o Inter — encara o Brasil de Pelotas no Estádio Centenário. No mesmo dia, o Ypiranga enfrentará o São Luiz, em Erechim. Por fim, na quinta (30), o Pelotas recebe o Avenida. Os dois últimos têm um ponto cada.

Após está rodada, o Inter atuará no Beira-Rio duas vezes consecutivas, contra Avenida e Brasil de Pelotas, nos dias 2 e 5 de fevereiro. Nestes compromissos, existe a chance de que mais mudanças aconteçam, até prevendo o clássico Gre-Nal, agendado para o dia 8, na Arena.

Leia Mais Inter libera Rômulo para realizar exames médicos e assinar com o Tigres