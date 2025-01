A volta foi vista como uma chance sem necessidade de grande investimento. O acordo prevê a divisão dos direitos econômicos entre o Furacão e o Colorado, respectivamente, 40 a 60% num contrato válido por três anos. A pouca idade e as características do jogador indicam a possibilidade de revenda num futuro próximo em caso de bom desempenho.

Questionado, em entrevista coletiva, após o amistoso com o México, Roger Machado se manifestou de forma favorável ao atleta. Além do levantamento estatístico, há recordação dos duelos entre Inter e Grêmio em 2022:

— Eu vi o Kaíque começar jogando no Inter. Vi um zagueiro promissor, que foi vendido, teve experiência fora e voltou. Teve momentos bons e também de instabilidade, natural da juventude. É um zagueiro de imposição, de bola aérea, muito rápido, e com bom passe. Para quem gosta de jogar assim e está procurando essas questões que acabei de citar, ele é um bom perfil. É isso que eu posso dizer — disse.

A bola aérea é enaltecida. Há a leitura da necessidade de elevar a estatura física da equipe, com aperfeiçoamento de jogadas ensaiadas para neutralizar defensivamente os adversários e marcar mais gols no quesito. As estatísticas levantadas pelo CAPA (Centro de Análise e Prospecção de Atletas) são positivas. O defensor é um dos jogadores que mais atuaram nas principais ligas do mundo em 2024.