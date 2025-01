Os três desafios de Roger Machado na abertura do ano do Inter

Roger Machado tem o desafio de encerrar seca de títulos do clube. Ricardo Duarte / Internacional

O Inter abrirá oficialmente a temporada de 2025 nesta quarta-feira (22), quando entrará em campo, em Bagé, contra o Guarany-Ba pela estreia do Gauchão.

Com o trabalho bem sucedido do ano passado, o Colorado optou por manter o técnico Roger Machado no comando da equipe para 2025. Para o primeiro campeonato da temporada, o treinador terá que superar alguns desafios para chegar ao seu primeiro título na casamata do Inter. Zero Hora elenca os três principais. Confira:

Fim da seca de títulos do Inter

A última vez que o Colorado levantou a taça do Gauchão foi em 2016, ainda so o comando de Argel Fuchs. Desde então, a equipe tem amargado eliminações antes das finais do campeonato e derrotas para o seu principal rival nas decisões.

A seca, no entanto, dura sete anos. Em 2017, o Inter venceu a Recopa Gaúcha, quando derrotou o Ypiranga nos pênaltis. Se levar em consideração torneios internacionais, o clube não vence um título desde 2011. Na ocasião, venceu a Recopa Sul-Americana.

Manutenção da boa fase de 2024

Apesar das três derrotas nas últimas três rodadas do Brasileirão, o Colorado teve 16 jogos de invencibilidade na segunda metade do campeonato. Pensando nisso, o treinador precisa manter as boas atuações e, por consequência, a fase positiva da equipe já neste começo de temporada.

Na ocasião, o time chegou a ficar 100 dias invicto. A sequência de 16 partidas teve 12 vitórias e quatro empates, com 33 gols marcados e apenas 11 sofridos.

A boa fase foi alicerçada em três nomes: Alan Patrick, Wesley e Borré.

Romper a pecha de "ciclo curto"

Com exceção de Grêmio (primeira passagem com 477 dias) e Bahia (519 dias), Roger teve dificuldades para romper a barreira dos 200 dias nos clubes em que treinou.

Nos demais trabalhos, como Palmeiras, Atlético-MG e Fluminense, ficou no máximo 206 dias no cargo. O treinador tem o "estigma" de ser um comandante que começa com boas atuações e resultados, mas, posteriormente, tem problemas para manter o momento positivo.

Em times em que ficou mais de uma temporada (Grêmio e Bahia), seu aproveitamento de vitórias decaiu no Tricolor e subiu no clube baiano no segundo ano de trabalho.

Atualmente, Roger está há 188 dias no comando da equipe colorada.

Tempo em cada time

Juventude - 159 dias

Novo Hamburgo - 158 dias

Grêmio - 477 dias

Atlético-MG - 200 dias

Palmeiras - 206 dias

Bahia - 519 dias

Fluminense - 171 dias

Grêmio - 199 dias

Juventude - 188 dias

