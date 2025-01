O que Roger disse sobre as lesões de Bruno Gomes e Clayton Sampaio no empate do Inter contra o Guarany

Comandante colorado concedeu entrevista pós-jogo em Bagé. Filipe Duarte / Agencia RBS

Bruno Gomes e Clayton Sampaio sentiram dores e saíram aos cinco e aos 25 minutos do primeiro tempo do empate em 2 a 2 como Guarany de Bagé na estreia no Gauchão. Na coletiva pós-jogo desta quarta-feira (22), Roger Machado falou que os dois vão precisar ser reavaliados.

— O Clayton foi (um problema) tornozelo, Bruno alguma coisa no joelho. É muito precoce para gente falar alguma coisa — disse.

O treinador também ressaltou que determinados jogadores não atuaram no empate nesta estreia do Gauchão por conta da intensidade no começo de trabalho em 2025.

— Alguns (atletas) foram preservados, pela pré-temporada forte que a gente vêm fazendo. A gente tem que, por vezes, entender e trazer aqueles que estão nas melhores condições. Vamos reavaliá-los, ver quem que vai treinar, quem vai estar em condições para sábado (contra o Juventude) — projetou.