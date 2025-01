Inter recusa proposta do Tigres-MEX por Rômulo

O Inter recusou proposta para vender o meio-campista Rômulo , titular nas últimas rodadas do Brasileirão e contra o México no amistoso de abertura da temporada de 2025.

O interessado é justamente do país adversário da última noite: o Tigres. A oferta foi de US$ 5 milhões, cerca de R$ 30 milhões, pelo jogador. O clube pretende segurar o atleta por mais tempo no Beira-Rio.