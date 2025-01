Inter deve começar o Gauchão 2025 com até oito alterações em relação ao início de 2024; veja o que mudou

Abertura da temporada passada teve uma vitória magra no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter

O Inter começa 2025 bem diferente em comparação ao início de 2024. Somente três nomes que estiveram em campo na estreia do Gauchão do ano passado devem ser escalados como titulares no primeiro jogo da nova temporada.

Vitão e Valencia iniciaram como titulares o duelo com o Avenida, em 21 de janeiro de 2024. Um ano depois, nesta quarta-feira (22), provavelmente estarão entre os 11 iniciais contra o Guarany de Bagé.

Para a estreia deste ano, o goleiro Anthoni assume a posição de titular no lugar de Rochet, lesionado. Em 2024, ele entrou ao longo da partida para substituir Ivan. Um rompimento do ligamento cruzado do joelho tirou o jogador de 27 anos do jogo.

Wanderson

A vitória de 1 a 0 sobre o Avenida no primeiro compromisso da temporada passada passou pelos pés de Wanderson, autor do gol. Em 2025, existe a possibilidade do ponta começar como titular visto que, no treino aberto à imprensa na segunda-feira (20), ele foi visto no esboço do time de Roger Machado.

Outro nome que fez parte da equipe no treino foi Luís Otávio, de 17 anos. Porém, se o guri não começar entre os titulares contra o Guarany, Bruno Henrique pode ser o escolhido. Neste caso, seria outro nome na lista de jogadores que participaram da estreia do Gauchão de 2024 e que estarão no primeiro duelo oficial de 2025.

O volante Rômulo também entrou no decorrer daquela partida realizada no Beira-Rio. Agora em Bagé, ele não deve ser utilizado por Roger, visto que o Inter encaminha sua venda ao Tigres, do México.

Outra novidade está na casamata. Se antes Eduardo Coudet era o treinador, agora Roger Machado estará à frente da equipe colorada.

Comparação entre 2024 e 2025

Escalação do Colorado em Inter 1x0 Avenida (21/01/2024):

Ivan; Bustos*, Vitão, Robert Renan* e Renê*; Aránguiz*; Hyoran, Bruno Henrique, Wanderson; Valencia e Alario*. Técnico: Eduardo Coudet.

Ao longo do jogo, entraram: Anthoni, Rômulo, Igor Gomes*, Pedro Henrique* e Luiz Adriano*.

*Não estão mais no Inter.

Provável escalação do Colorado em Guarany x Inter (22/01/2025):

Anthoni; Bruno Gomes*, Clayton Sampaio*, Vitão e Aguirre* (Bernabei***); Luis Otávio* (Bruno Henrique), Thiago Maia*, Alan Patrick e Wesley; Borré* (Wanderson) e Valencia.

*Novidades do Inter no Gauchão 2025

** Alan Patrick e Wesley estavam no elenco, mas não atuaram na estreia

***Bernabei ainda não teve seu nome publicado no BID.

Produção: Nikolas Mondadori