Inter cede Hyoran para renovar empréstimo com zagueiro do Sport

Meia foi cedido até o fim do ano, quando acaba o contrato no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter envolveu o meia Hyoran na renovação do empréstimo do zagueiro Victor Gabriel, que pertence ao Sport Recife. A confirmação do negócio foi feita pelo clube pernambucano, que anunciou na tarde desta terça-feira (21) o meio-campista como um de seus reforços para a temporada 2025.

O jovem defensor de 20 anos chegou ao Colorado no ano passado para atuar no time sub-20, mas passou a treinar com o elenco profissional na reta final do Brasileirão e caiu nas graças do técnico Roger Machado. Neste ano, abriu a pré-temporada como o reserva imediato de Vitão. Canhoto, também pode atuar como lateral-esquerdo.

Para permanecer com ele, o Inter precisaria desembolsar R$ 2 milhões e adquirir 50% dos direitos econômicos. A saída encontrada foi costurar a extensão do vínculo de empréstimo repassando um atleta em troca.

O jogador escolhido foi Hyoran. Trazido ao Beira-Rio no início do ano passado, o meia disputou 21 partidas e marcou somente um gol. O atleta foi emprestado até o final do vínculo com o Inter, que acaba em 2025. Já Victor Gabriel teve o contrato renovado pelo Sport até 2027.