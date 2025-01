Inter anuncia prorrogação de contrato do volante Luís Otávio

Jogador esteve entre os titulares na estreia do Gauchão 2025. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter prorrogou o contrato com o jovem volante Luís Otávio, 17 anos, até 2028. O anúncio da renovação foi feito pelo clube na noite desta sexta-feira (24). Em nota, o Colorado demonstrou confiança no potencial do atleta e o considerou como "uma das grandes promessas do Celeiro de Ases".

Luís Otávio estreou pela equipe profissional no Brasileirão do ano passado. Ele ganhou espaço com Roger Machado e, inclusive, já foi convocado para a seleção brasileira sub-20.

Na estreia do Gauchão 2025, contra o Guarany de Bagé, ele começou entre os titulares. Ao que tudo indica, ganhará ainda mais oportunidades no time.

Veja comunicado do Inter:

"O Sport Club Internacional comunica a prorrogação de contrato com o volante Luís Otávio. O vínculo estende-se até dezembro de 2028. Aos 17 anos, Luís Otávio estreou no Campeonato Brasileiro, consolidando-se como uma das grandes promessas do Celeiro de Ases.

O Clube confia no seu potencial e espera que ele continue contribuindo significativamente para o sucesso do Internacional nos próximos anos."