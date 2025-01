Força do Beira-Rio e retornos no elenco: as armas do Inter para o duelo contra o Juventude

Inter empatou com o Guarany na estreia do Gauchão. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter recebe o Juventude neste sábado (25), às 16h30min, para o primeiro jogo oficial no Beira-Rio em 2025. Diante de seu algoz no Gauchão do ano passado, o Colorado buscará a primeira vitória nesta temporada em uma partida na qual o apoio da torcida será importante para a equipe de Roger Machado.

Depois de uma grande arrancada no segundo turno do Brasileirão, quando chegou a atingir 16 jogos de invencibilidade — a maior marca do clube na era de pontos corridos —, o Inter terminou a temporada passada com uma sequência de três derrotas. O começo de 2025 também não tem sido positivo. A equipe perdeu o amistoso para o México, no Beira-Rio, e, depois, empatou com o Guarany, em Bagé, na estreia do Gauchão.

A primeira missão do Inter diante de sua torcida é buscar uma vitória para somar os três pontos em um Gauchão de apenas oito rodadas na fase de classificação. Transformar o Beira-Rio em um reduto de vitórias é uma das metas coloradas. Ainda que não tenha perdido nenhum jogo em casa nos dois últimos anos, o Colorado foi eliminado diante de sua torcida do Gauchão em 2023 e 2024, para Caxias e Juventude, respectivamente.

A expectativa da direção é de que 25 mil torcedores estejam presentes no Beira-Rio. Uma tarde de sábado na qual a torcida irá apoiar um time que busca a primeira vitória de um Gauchão que os colorados esperam colocar fim à seca de títulos.

Retornos importantes

O começo de temporada do Inter tem sido marcado pelos desfalques. Para encarar o Juventude, porém, Roger Machado contará com retornos importantes. Titulares indiscutíveis em 2024, Bernabei e Fernando ainda não atuaram nesta temporada. Os dois foram relacionados e estão à disposição para o duelo contra o Juventude.

O lateral-esquerdo tem um déficit físico em relação aos companheiros por ter se apresentado depois em razão da negociação para comprar de seus direitos do Celtic, da Escócia. Se Bernabei não começar o jogo, o torcedor ainda poderá ver desde o início o garoto Pablo, de 18 anos. De qualquer forma, o argentino aparecerá em algum momento da partida, começando ou entrando no decorrer dela.

Em relação a Fernando, a tendência é de que arranque como titular. O volante de 37 anos ganhou atenção especial da comissão técnica e acabou preservado do amistoso contra o México e também da estreia no Gauchão. Sua volta possibilita a Roger ter pela primeira vez no ano o trio titular de meio-campo, formado por Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick.

A lista de novidades ainda tem mais dois zagueiros. Rogel, recuperado da lesão na mão esquerda sofrida na reta final do Brasileirão, foi relacionado pela primeira vez e engrossa a lista de defensores junto com Kaique Rocha, um dos novos reforços. Apresentado nesta semana, Carbonero ainda está fora, assim como Clayton Sampaio, que deixou o jogo com o Guarany com dores no tornozelo. Valencia e Tabata seguem ausentes.