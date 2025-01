Como foi a última temporada de Carbonero, novo reforço do Inter

Aos 25 anos, Carbonero é o novo reforço colorado para 2025. JUAN MABROMATA / AFP

A chegada de Johan Carbonero, campeão da Sul-Americana pelo Racing, desperta curiosidade nos torcedores do Inter sobre as suas atuações na última temporada.

Em 2024, o ponta colombiano foi reserva da equipe argentina, mas entrou em muitos jogos ao longo do ano.

Leia Mais Inter anuncia a contratação do atacante Carbonero

Como foi a última temporada de Carbonero

O jogador de 25 anos esteve em campo por 1.669 minutos na última temporada. Foram 37 jogos, sendo 16 começando como titular. Carbonero marcou cinco gols e concedeu duas assistências neste período.

Atuando quase de forma predominante pela ponta esquerda — mas com algumas quedas pelo lado direito —, o colombiano teve poucas atuações de destaque.

Em julho do ano passado, na vitória de 3 a 0 do Racing sobre o Godoy Cruz, Carbonero fez um gol e deu uma assistência. A curiosidade é que, nesta partida, ele atuou muito mais pelo lado direito.

Em agosto, contra o Huachipato, balançou a rede duas vezes e foi muito bem no mano a mano, sua principal característica.

Na reta final de 2024, Carbonero não conseguiu ter destaque. Sem entrar na final da Sul-Americana contra o Cruzeiro, ele também ficou no banco em todos os últimos jogos do ano, entrando somente nos etapas finais.

Para o setorista do Racing Nicolás Montalá, do Diario Olé, o jogador não conseguiu superar as expectativas na temporada.

— Carbonero foi mal, jogou pouco e não fez o que sabe fazer de melhor: desequilibrar no mano a mano. Foi rebaixado, jogou pouco e não aproveitou o máximo. Muito longe do melhor nível que teve em 2022 — disse a Zero Hora.

*Produção: Nikolas Mondadori