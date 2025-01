Com lições e dores de cabeça, Inter volta as atenções para o confronto contra o Juventude 

Após empate em Bagé, grupo do Inter se reapresenta nesta quinta-feira (23) em Porto Alegre. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter se representa na tarde desta quinta-feira (23) com lições e dores de cabeça para Roger Machado após o empate com o Guarany de Bagé na estreia do Gauchão. O adversário de sábado (25) é o Juventude, às 16h30min, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Estadual.

Para os jogadores, o primeiro passo será entender que as dificuldades impostas adversário da primeira rodada podem se repetir.

— A gente vai encontrar muitos jogos nesse nível, com essa característica. O gramado não estava nas piores condições. Pelo contrário, permitia que a bola rolasse, mas a bola quicava muito. Um adversário que busca muito as bolas nas costas. São jogos que a gente vai ter que se adaptar. E quando está na frente, definir a partida. Mata. Não deixar o adversário crescer na partida como aconteceu — comentou o treinador ainda nas dependências do Estrela D'Alva.

Para Roger, os dias serão para aguardar resultados de exames e pensar em alternativas. Além dos desfalques com os quais chegou a Bagé, saiu com outros dois: Bruno Gomes e Clayton foram substituídos aos cinco e 25 minutos do primeiro tempo, respectivamente, com dores.

O lateral caiu sozinho com a mão no joelho esquerdo. Clayton foi visto no intervalo sem conseguir firmar o pé esquerdo no chão. Eles devem ser reavaliados nesta quinta-feira.

Os dois dias que antecedem o duelo contra o Juventude servirão para confirmar quem volta. O volante Fernando e o zagueiro Rogel, na fase final da preparação física, são os mais próximos de ficarem à disposição. Victor Gabriel, jovem de 20 anos autor do gol de empate em Bagé, é opção em caso de falta de peças para a zaga.

Outro atleta em observação é Bruno Tabata, que dedicou os últimos dias ao reforço muscular após lesão na pré-temporada. Contudo, a previsão é de que ele retorne aos treinamentos somente na segunda-feira (27).

O goleiro Rochet se recupera de tendinose (processo degenerativo no tendão, geralmente causado por excesso de uso sem tempo para repouso). Enquanto ele segue fora, Anthoni é o titular da posição. Ivan fica como opção.

Bernabei é uma incógnita. Ele se juntou ao grupo somente na última segunda-feira (20), e a tendência é que ainda não esteja à disposição contra o Juventude.

Braian Aguirre improvisado é a primeira opção para a lateral-esquerda. Porém, se Bruno Gomes não puder jogar, o argentino pode ser realocado para a sua posição de origem, na direita, e restará Pablo, de 18 anos, para o lado oposto.