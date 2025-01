Com força máxima disponível, Inter visita o São José

Roger no treino do Inter

Em busca da segunda vitória seguida e para manter a invencibilidade no Gauchão, o Inter visita o São José a partir das 21h30min. Mas "visita" em termos. Porque a partida da terceira rodada não será no Passo D'Areia, casa do Zequinha. Por causa das confusões e da briga no jogo contra o Pelotas, o duelo porto-alegrense ocorrerá em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale.