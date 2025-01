Com Fernando em campo, Inter goleia São José em jogo-treino no CT Parque Gigante

Menos de uma semana para a estreia no Gauchão e um dia após a derrota para o México em amistoso , o Inter bateu o São José por 3 a 0, em jogo-treino no CT Parque Gigante, nesta sexta-feira (17).

Os gols do time de Roger Machado foram marcados por Vitinho, de cabeça, Fernando, de fora da área, e Wanderson, de pênalti. O volante colorado havia sido preservado da partida contra o México. Já os atacantes entraram no segundo tempo do amistoso no Beira-Rio.