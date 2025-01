Com dois atacantes entre as novidades, Inter divulga relacionados para enfrentar o São José

O Inter divulgou a lista de relacionados para enfrentar o São José , a partir das 21h30min desta terça-feira (28), pela terceira rodada do Gauchão. As principais novidades na relação são os atacantes Enner Valencia e Carbonero que poderão estrear na temporada .

Já o colombiano passou por um período de adaptação depois de ter sido contratado junto ao Racing, da Argentina , e está apto a estrear com a camisa colorada. Inclusive, tem sido observado na função de meia em treinamentos no CT Parque Gigante.

Apesar da presença, ambos devem iniciar no banco de reservas. Com a ideia de somar o máximo de pontos possíveis para garantir a classificação antecipada à próxima fase do torneio estadual, o técnico Roger Machado pretende manter a base do time titular que venceu o Juventude no fim de semana, podendo haver preservações pontuais, como a do experiente volante Fernando.