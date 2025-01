Com Carbonero, Inter inicia preparação para enfrentar o São José

Atacante colombiano está regularizado e pode estrear pelo Colorado. Reprodução / Instagram Inter

Menos de 24 horas depois de vencer o Juventude, o elenco do Inter se reapresentou na manhã deste domingo (26) para treinar no CT Parque Gigante. O pouco tempo de descanso se deve ao fato de que na próxima terça-feira (28) o Colorado volta a campo para enfrentar o São José, pela terceira rodada do Gauchão.

Como de costume, quem foi titular o dia anterior acabou preservado das atividades no gramado. A exceção ficou por conta do atacante Wanderson, substituído no início do segundo tempo.

Os demais integrantes do trabalho foram atletas que entraram no decorrer da partida, como o volante Ronaldo e o centroavante Lucca, ou outros que permaneceram no banco de reservas do Beira-Rio, como o lateral-direito Nathan e o zagueiro Rogel.

Quem também participou foi o colombiano Carbonero. Recém trazido do Racing, o atacante teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas ainda não foi relacionado. A primeira aparição pode ocorrer na próxima rodada.

Como não contou com a participação de todo o elenco, o treinamento ainda não deu indicativos de escalação. Ainda assim, existe a chance do técnico Roger Machado promover algumas mudanças pontuais, mantendo a base titular, para rodar o elenco e administrar o desgaste físico dos jogadores.

O jogo contra o São José está agendado para 21h30min desta terça e será disputado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, por conta de uma briga ocorrida entre torcedores na rodada de abertura do campeonato e que causou avarias no Estádio Passo D'Areia.