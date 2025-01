Adversário do Inter na estreia do Gauchão, Guarany de Bagé recebeu  doação de cadeiras do Gigantinho

Nesta terça-feira (21), o Estádio Estrela D'Alva recebeu os últimos retoques para sediar o jogo de abertura do Gauchão . Entre as obras de melhorias feitas pelo Guarany de Bagé para a temporada 2025 está a instalação de cadeiras que foram doadas pelo Inter, adversário da estreia na competição.

Segundo a diretoria do clube da Fronteira, as cadeiras eram do ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. Cerca de 150 foram colocadas no pavilhão social do estádio, em Bagé, enquanto outras dezenas servem de abrigo para os jogadores suplentes sentarem no banco de reservas.