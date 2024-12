Roger Machado ministra aula em curso de formação de treinadores na CBF

A temporada para o Inter acabou, mas o técnico Roger Machado segue trabalhando . Nesta quarta-feira (11), o comandante colorado ministrou uma aula especial da CBF Academy, na Granja Comary , no Rio de Janeiro. O curso visa garantir aos treinadores uma Licença PRO .

Em seu Instagram, Roger chegou a republicar nos stories alguns vídeos curtos das aulas. O perfil da CBF Academy, por sua vez, compartilhou um vídeo promocional de parte do curso, destacando que o técnico colorado estava "compartilhando sua visão única e técnica apurada com os treinadores do futuro".