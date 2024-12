Inter perdeu por 3 a 0, em sua última partida do ano.

O Inter encerrou sua campanha no Brasileirão levando uma goleada de 3 a 0 para o Fortaleza , na tarde deste domingo (8), na Arena Castelão.

Os gols do time da casa foram marcados por Moisés, duas vezes, e Tinga . Velhos os lances da partida.

Com o resultado, o Colorado terminou o Brasileirão 2024 na quinta colocação.

