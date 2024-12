Figueroa: "O Inter não foi campeão da Libertadores nos anos 1970 porque estava mais preocupado em ganhar Gre-Nal"

Figueroa foi o convidado do Bola nas Costas desta sexta-feira. Sofia Siebiger / Agência RBS

Elías Ricardo Figueroa Brander esteve no programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida nesta sexta-feira (13). Entre as diversas histórias que contou, analisou as razões para o super time do Inter dos anos 1970, tricampeão brasileiro, não ter vencido a Libertadores. Em sua opinião, a rivalidade regional pesava mais naquele tempo.

— O Inter não foi campeão da Libertadores naquela época porque queria ganhar Gre-Nal. Vencer o Gauchão era mais importante do que vencer fora. Nos faltou pensar nisso. Eu, que vinha do Peñarol e tinha vencido, sabia do peso da América. Mas aqui era outra cultura — analisou.

Com outro sistema de classificação para a Libertadores, em que apenas o campeão e o vice do Brasileirão participavam, o Inter esteve na competição em três oportunidades: 1976, 1977 e 1980, todas depois de ter vencido o Campeonato Nacional. Só em uma delas, a de 1980, priorizou a competição continental. E perdeu a decisão, para o Nacional-URU.

Durante o programa, o zagueiro lembrou de histórias que viveu como jogador. Uma delas, a da foto em que apareceu nu, em uma edição de Zero Hora. A imagem, obtida por uma janela do vestiário, chocou o Estado. E, segundo Figueroa, causou problemas também em casa:

— Minha mulher falou que ouvia das amigas que todas já tinham me visto pelado.

O zagueiro lembrou de quando foi escolhido como capitão do time em uma seleção mundial que contava com Beckenbauer, Cruyff. Cada atleta deveria escolher quem receberia a faixa e escrever o nome em um papel. Figueroa foi o mais votado. Ele também revelou que foi procurado pelo Real Madrid, mas optou por permanecer no Inter.

Fora do futebol, Figueroa contou uma história emocionante. Quando era criança, teve poliomielite. Ficou preso a uma cama por um ano.

— Uma noite, fiquei sentado para voltar a sentir as pernas. Então levantei e caminhei em cima da cama. Na manhã seguinte, minha mãe foi ao quarto me levar café da manhã, como fazia sempre, e mostrei a ela que conseguia caminhar, fiquei andando de um lado para o outro — lembrou, enxugando as lágrimas.