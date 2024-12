Bruno Tabata fala sobre missão de substituir Alan Patrick

Bruno Tabata falou com a imprensa no desembarque do Inter em Fortaleza, na noite de sábado (7). Geison Lisboa / Agência RBS

Na partida deste domingo (8), contra o Fortaleza, no Castelão, o Inter vai defender sua manutenção no G-4 da competição. Um empate já serve para os comandados de Roger Machado terminarem o Brasileirão entre os quatro primeiros colocados. Este seria o segundo grande objetivo a ser alcançado na temporada, destacou Bruno Tabata em entrevista coletiva após o desembarque em Fortaleza.

— A gente conquistou nosso objetivo principal, que era a vaga direta pra Libertadores. A gente sabe que o quarto lugar representa muito pelo o que foi o nosso ano. E claro que fechar o ano com vitória é muito importante. A gente veste uma camisa muito pesada e tem que sempre pensar em vitória, mas sabemos da dificuldade pra isso. A equipe do Fortaleza é muito qualificada e vem com o mesmo trabalho há bastante tempo — afirmou.

Na partida diante do Fortaleza, Bruno Tabata terá a missão de substituir o meia Alan Patrick, jogando mais centralizado. A tarefa não será fácil, mas a função não assusta o camisa 17.

— O Alan Patrick é um jogador super importante, nosso capitão, nosso camisa 10. Mas quando cheguei, ele estava lesionado e eu fiz essa função por alguns jogos. Depois, com a volta do Alan, acabei migrando para a posição que conheço bem, que é a meia direita. Acabei virando um meia que atua pelo lado. Conseguimos um bom entrosamento, e agora, com a ausência do Alan Patrick, temos que assumir essa função. Temos um elenco qualificado — completou Tabata.

Um provável time do Inter contra o Fortaleza terá: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Fernando, Rômulo, Bruno Henrique; Bruno Tabata, Valencia e Borré.

Fortaleza e Inter jogam no Castelão, neste domingo (8), às 16h. O jogo é válido pela última rodada do Brasileirão.