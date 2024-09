Contra o Fortaleza, ao recuperar o terceiro dos cinco jogos que foram adiados, o Inter empatará em número de partidas na relação com três times: Atlético-MG, Athletico-PR e Grêmio. A equipe chegará a 23 confrontos. Ainda estará no grupo que jogou menos, mas fica mais próximo de emparelhar com o normal do campeonato.