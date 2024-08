A geração 2007 do Inter tem mais um nome para ficar de olho. O goleiro Henrique Menke, de apenas 17 anos, é o atual titular da equipe sub-20. Mesmo dando os primeiros passos na última categoria antes do profissional, foi convocado para a seleção brasileira sub-20, que se prepara para a disputa do Sul-Americano, no Peru, em janeiro de 2025.