Alegria e alívio. São os sentimentos que o torcedor colorado esperar ter no final da tarde do próximo domingo (4), quando terminar a partida contra o Palmeiras pela 21ª rodada do Brasileirão, marcada para às 17h. O Inter vem de 10 jogos sem vencer, entre cinco derrotas e cinco empates e duas eliminações no meio do caminho, na Copa do Brasil e na Sul-Americana.