O Inter publicou uma nota no final da tarde desta quinta-feira (29) na qual rebate as críticas feitas pela Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut). Mais cedo, a entidade se posicionou com relação à revolta de Roger Machado após o empate de Inter e Cruzeiro na quarta-feira (28). Ao deixar o campo, o treinador classificou a arbitragem do jogo como "lixo".