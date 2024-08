O Inter realizou na manhã deste sábado (17), no gramado do Beira-Rio, o último treino antes de viajar para Goiânia, onde enfrentará o Atlético-GO. A atividade foi realizada com portões fechados, mas nas imagens divulgadas pelo clube foi possível perceber a presença de três jogadores que estavam entregues ao departamento médico: Wesley, Thiago Maia e Borré.