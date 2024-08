Concorda? Notícia

Colunistas opinam: por que o Inter está há 11 jogos sem vencer

No próximo domingo, time de Roger Machado entra em campo no Beira-Rio, contra o Athletico-PR, para tentar interromper sequência de maus resultados. Zero Hora ouviu analistas para apontar os motivos que levam o clube ao jejum

08/08/2024 - 05h00min