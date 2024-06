Antes do treino desta sexta-feira (21), o último pré-Gre-Nal, Eduardo Coudet cruzava o salão do hotel que serve de concentração para o Inter, em direção ao ônibus, quando parou ao ver o batalhão de jornalistas que improvisaram uma sala de imprensa no bar em frente à porta. O técnico deu meia-volta e, aos risos, falou algo do tipo: