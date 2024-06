Após uma temporada atuando no futebol da Indonésia, o zagueiro Thales, revelado nas categorias de base do Inter, está livre no mercado depois de cumprir o contrato com o PSS Sleman. Contatado por clubes da Série B do Brasileirão, o defensor de 30 anos avalia o próximo passo na carreira e pode até mesmo continuar em solo asiático.