O Inter tentou aproveitar a inversão de mandos autorizada pela CBF para os clubes gaúchos durante o primeiro turno, em virtude da tragédia no Estado. Entretanto, a primeira tentativa colorada não teve êxito: o Corinthians recusou a troca. Desta forma, a direção poderá confirmar Chapecó como sede do duelo, mas outras possibilidades não estão descartadas. O confronto antecede o Gre-Nal do primeiro turno do Brasileirão, motivo de debate nos bastidores.