O Inter anunciou nesta sexta-feira (10) que oferecerá aos jogadores das categorias de base, com famílias de fora do Rio Grande, a opção de viajar até Curitiba, de onde podem ir para suas cidades pelo aeroporto. Atualmente, os atletas em formação estão alojados no CT Morada dos Quero-Quero, em Alvorada.