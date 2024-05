Realizado entre os anos de 2014 e 2019, o "Lance de Craque" deverá retornar em 2024. Protagonizado pelo argentino D'Alessandro, o evento servirá para arrecadar fundos para ajudar as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. Ainda não existe uma data confirmada, mas a expectativa é de que ocorra após o dia 20 de dezembro.