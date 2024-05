Em Itu, no interior de São Paulo, os trabalhos do Inter para voltar a atuar já começaram. A maior ênfase neste momento está em aprimorar a parte física perdida pelo período de inatividade causado pela pausa no calendário do clube. Depois, o foco estará em recuperar o ritmo de jogo, segundo apontou o coordenador de performance do clube, Fedato Filho.