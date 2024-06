Atuar como mandante na Arena Barueri será novidade para o Inter. Mesmo assim, o clube prepara ações para transportar um pouco do ambiente do Beira-Rio para a “segunda casa” do Palmeiras. Contra o Belgrano, pela Sul-Americana, na grande São Paulo, muitos colorados da região prometem apoiar a equipe. Além disso, torcedores de outros estados também viajam até o estádio para prestigiar o Colorado.