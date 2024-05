Sob chuva, o Inter encerrou na tarde desta terça-feira (30), no CT Parque Gigante, os preparativos para reencontrar o Juventude. Algoz colorado na semifinal do Gauchão, a equipe da Serra visitará o Beira-Rio nesta quarta (1º), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em relação à escalação usada no empate com o Atlético-GO, pelo Brasileirão, o técnico Eduardo Coudet deve promover, no mínimo, duas mudanças.