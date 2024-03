Os reforços de peso contratados pelo Inter e a sequência de 10 vitórias na temporada já começam a repercutir de forma positiva no clube. Com a torcida empolgada, o número de sócios vem crescendo significativamente nos últimos meses. Em um balanço divulgado pelo clube, o Inter informou que 18 mil torcedores viraram sócios neste começo de temporada. No total, são mais de 139 mil associados. Este número significa o atingimento de um recorde histórico para o clube.