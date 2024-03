Inter e Corinthians se enfrentaram na noite desta terça-feira (5) pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. O jogo disputado no Parque São Jorge, em São Paulo, terminou empatado em 1 a 1, com Guilherme Barbosa marcando para a equipe colorada, enquanto Luiz Fernando fez para o clube paulista.