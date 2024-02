Uma das novidades no misto frio que o Inter mandará ao campo sintético do Passo D'Areia é Thauan Lara. A partida da sétima rodada do Gauchão será uma espécie de última chance ao lateral-esquerdo de 20 anos completados em janeiro. Um domingo de Carnaval para recuperar o prestígio e tentar retomar o espaço que teve à disposição e quase pôs fora. O jogo contra o São José começa às 19h.