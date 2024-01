O Inter emprestou o goleiro Emerson Junior ao Atlético-GO para a disputa do Brasileirão em 2024. Sem tanto espaço no Beira-Rio, o jogador foi cedido para ganhar rodagem e mais oportunidades em campo. De volta à elite do futebol brasileiro, o clube goiano buscou o Colorado para contratar o arqueiro, que já se apresentou e está treinando em Goiânia.