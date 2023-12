No próximo sábado (9), os sócios e sócias do Inter estão convocados para o pleito que vai definir o conselho de gestão para o triênio 2024/2026. Nesta quarta-feira (6), a Comissão Eleitoral atualizou o número de aptos ao voto: 58.629 sócios torcedores estão autorizados a participarem da votação que também vai eleger 150 novos conselheiros. A novidade ficará por conta de um sistema único a ser utilizado em todo processo, o que garantirá uma apuração de votos ágil poucos minutos após o encerramento do pleito.