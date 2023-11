A segunda atividade do Inter para enfrentar o Cruzeiro teve a presença dos principais dirigentes do clube. A cena, que é incomum no cotidiano colorado, marcou a atividade desta sexta-feira (03) no CT Parque Gigante. Dentro de campo, os principais jogadores focaram na recuperação física e a principal baixa é Nico Hernández, dúvida para o duelo em virtude de dores no joelho direito.