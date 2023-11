Há 15 pontos em disputa, três precisam ser conquistados. O cenário do Inter para as cinco rodadas finais do Brasileirão ainda gera incertezas, a ponto de não poder nem sequer pensar em 2024. O time que enfrentará o Palmeiras às 21h deste sábado na Arena Barueri, pela 34ª rodada do campeonato, abre o final de semana na 12ª posição, com seis pontos de folga para o Z-4. Os dias finais da competição serão de superação para evitar dramas e, enfim, projetar a próxima temporada.