A primeira boa notícia para Eduardo Coudet é que, dos 11 titulares do time ideal, 10 estarão à disposição para enfrentar o Cruzeiro, às 16h deste domingo, no Mineirão, pela 32ª rodada do Brasileirão. Rochet, Bustos, Vitão, Mercado, Johnny, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick, Wanderson e Valencia poderão atuar. Só Renê está fora. E aí está a má notícia.