André Ávila / Agencia RBS

O Inter ficou no empate sem gols com o CRB, no Beira-Rio, na noite desta sexta-feira (3). Veja abaixo detalhes sobre a partida:

Entrevista do técnico

Guto Ferreira precisou dar justificativas para o resultado e mau desempenho do time em campo. Com o 0 a 0, o Inter somou apenas um ponto de seis disputados nas últimas duas rodadas no Beira-Rio. Confira o que disse o treinador colorado.

Entrevista do dirigente

O vice de futebol Roberto Melo evitou projetar 2018 em sua entrevista coletiva. Focou na Série B. E ao analisar o confronto com o CRB, afirmou que, neste momento, "o mais importante é pontuar".

Cotação

Pouco inspirados, os jogadores do Inter não foram merecedores de notas elevadas no duelo no Beira-Rio. Confira o desempenho dos atletas.

Galeria de fotos

Em casa, a torcida do Inter bem que apoiou seu time em busca da vitória. Mas o resultado esperado não veio. Veja as imagens da partida.

Análise do colunista

O Inter está muito próximo da Série A. E, pensando na competição de 2018, o que se pode esperar? "Desse jeito, o Inter disputará a Série A do ano que vem para não cair de novo", opina Diogo Olivier.

