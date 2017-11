Apesar de estar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional tem média de público superior a 17 equipe do futebol brasileiro. Incluindo, o Grêmio. Nos jogos válidos pela Segunda Divisão do futebol nacional, a média de público pagante no Beira-Rio é cerca de 22.900 torcedores. Com isso, o Inter ocupa a 4ª colocação, atrás do Corinthians (38.634), São Paulo (34.492) e Palmeiras (30.852) que são os três primeiros na classificação de média de público pagantes do futebol brasileiro, entre todas as divisões.