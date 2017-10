Este sábado pode estar trazendo a grande notícia da volta virtual do Sport Club Internacional à elite do futebol brasileiro. Mas, principalmente, o dia 28 de outubro de 2017 pode ser um marco importantíssimo para a história do clube e ser relembrado por gerações de colorados, como aquele em que fomos capazes de retomar as origens históricas de uma trajetória linda, rica e vitoriosa.