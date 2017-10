Carlos Macedo / Agência RBS

Guto Ferreira acertou quando concebeu o esquema que fez com que o Internacional estivesse a um passo da volta à primeira divisão. Acertou, também, quando bancou suas convicções, apostando na eficácia das estratégias adotadas, tanto que o Colorado está muito perto de seu objetivo. O pragmatismo adotado, que fez com que muitas vezes o Inter parecesse menor do que é, foi, aos poucos, sendo tolerado pela torcida, também em nome de que "os fins justificam os meios".

O que, no entanto, tornou-se inadmissível e gerou as justas vaias que ecoaram ao final da derrota de sábado para o Ceará, foi a constatação de que o técnico, em nome de suas convicções, não conseguiu fazer a leitura do jogo de forma a implementar modificações no time. Aos 30 minutos do primeiro tempo, até as bandeirinhas de escanteio já sabiam que o Inter precisava ser modificado.

Apesar de ter sido uma boa tentativa, Roberson não conseguiu, nem de longe, executar as mesmas funções de Damião, e o time jogou muito mal. Mal mesmo.

Pois Guto Ferreira, em que pese possuir as peças necessárias para melhorar a performance do time e em nome do esquema que lhe é tão caro, nada fez. Já no intervalo, pareciam lógicas as entradas de Nico e Camilo.

É preciso um plano B

Jogar num 4-4-2, com Charles e Edenilson de volantes, D'Ale e Camilo de armadores e Nico e Pottker de atacantes, certamente traria melhores resultados dentro da partida.