Leio que Anderson, Seijas, Paulão e Valdívia podem voltar ao Beira-Rio depois de terminados seus contratos de empréstimos. Em qualquer outra situação, seria uma solução. No Inter de hoje, tem tudo para se transformar em problema.

Anderson teve todas as chances do mundo e nunca deu resultado. Paulão é um jogador estigmatizado pela torcida. Valdívia errou o pênalti contra o São Paulo que marcou a aceleração definitiva da crise. Seijas não teria espaço na equipe de hoje.

Qualquer um deles vestindo a camiseta do Inter seria uma volta a um passado sombrio e triste. Talvez o tempo me tire a razão e, se isso acontecer, ficarei feliz. Mas acredito que a melhor solução para esses jogadores e para o Inter é que procurem outros caminhos.

Torço para que encontrem seus espaços em clubes nos quais possam construir uma nova história. É isso também que o Colorado está fazendo. Sem esquecer as lições do passado e aprendendo com elas, chegou a hora de construir o futuro. Anderson, Valdívia, Seijas e Paulão não fazem parte dele.