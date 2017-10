A derrota para o Ceará por 1 a 0 no Beira-Rio frente a 37 mil colorados segue repercutindo. Mas ão é tratada como ansiedade pré-subida à Série A. Ao menos é o que entende Uendel. Após a atividade desta terça-feira, que teve William Pottker saindo mais cedo, o lateral-esquerdo exaltou a experiência do grupo e garantiu que a sexta-feira, dia em que o Inter recebe o CRB, pode ser "a volta por cima" com o apoio do torcedor: