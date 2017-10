Além do titular Danilo Fernandes , o Inter tem três garotos à disposição para o gol na reta final da Série B . Com as lesões de Marcelo Lomba e Keiller, os goleiros reservas inscritos na competição são os jovens Daniel, Igor e Kevin.

Daniel, 23 anos, é o único que consta na lista de atletas do grupo principal no site oficial do clube. Igor, de 21 anos, aparece na lista do time B. Já o mais jovem Kevin, de 19 anos, ainda está na nominata dos juniores. Todos eles, no entanto, estão treinando nos últimos dias no grupo principal, com o preparador de goleiros Daniel Pavan e o auxiliar Durgue Vidal.