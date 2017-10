Que jogo lamentável. Que partida triste. Noventa e quatro minutos com imagens de dor e sofrimento passando na telinha. A incapacidade colorada em superar um rival que se encontra na segunda página da classificação do segundino campeonato em que nos enfiamos é digna de desespero. A ira já tomava conta da minha cabeça quando, num olhar distraído para a tabela, vi algo que, ali, pareceu inacreditável:

O Inter é líder do campeonato. Líder isolado, com três pontos de folga para o vice. Líder-tão-líder que já se distancia oito pontos do primeiro clube fora da zona de classificação para a Série A.

A discrepância era muito grande entre a TV - que me mostrava aquele futebol porco - e a tabela na tela do celular - que me indicava uma superioridade absoluta. A liderança colorada fala muito mais sobre a Série B do que sobre o time do Inter. Um campeonato com nível de competição minimamente aceitável não toleraria um primeiro colocado tão preguiçoso, tão ineficiente, tão lamentavelmente ruim quanto aquele Inter de Varginha.